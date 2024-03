Parma, nonna e nipotina travolte sulle strisce pedonali: gravissima l’anziana, ferita la bambina

Parma, 5 marzo 2024 – Grave incidente stradale questa mattina a Parma dove uno scooter ha travolto sulle strisce pedonali una nonna che attraversava la strada assieme alla nipotina. L’anziana rischia la vita ed è ricoverata in rianimazione, la bambina e il conducente dello scooter hanno riportato ferite di media gravità.

Cosa è accaduto

L’incidente è accaduto stamattina, attorno alle 8, tra via Cocconi e via Venezia. Secondo una prima ricostruzione lo scooter, per motivi da accertare, ha investito la donna con la bambina mentre stavano attraversando la strada. Le condizioni della signora sono particolarmente gravi: i sanitari accorsi sul posto hanno disposto per lei il ricovero all'ospedale Maggiore e al momento si trova in rianimazione. Ferite invece di media gravità per la piccola e per il conducente del motoveicolo. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.