Parma, aggredita dirigente della Uil Trasporti: la sindacalista segue il settore della logistica e aveva già ricevuto minacce

Parma, 24 agosto 2023 – Aggressione contro una sindacalista della Uil Trasporti Emilia-Romagna alle sede di Parma. É accaduto ieri mattina, intorno alle 8.30, quando la sindacalista – una dirigente della sigla regionale di Uil per i trasporti e l’ambiente che segue il settore della logistica – all’apertura della sede di via Bernini è stata aggredita da due uomini a volto scoperto che l'hanno colpita con un cacciavite al braccio. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata subito soccorsa da una collega.

Indagini per rintracciare gli aggressori

Gli uffici della Uil di Parma erano stati appena aperti quando i due uomini, in apparenza sulla trentina, sono arrivati e senza pronunciare una parola hanno colpito al braccio la sindacalista presente, per poi andarsene. La polizia sta indagando per rintracciare i due aggressori sulla base delle indicazioni date dalla donna. Non è la prima volta che la sede Uil di Parma è presa di mira da atti vandalici, così come la dirigente Uil che si occupa del settore logistica era già stata oggetto di minacce. L'episodio di ieri sarebbe collegabile a un biglietto di minacce che la sindacalista ha trovato nei giorni scorsi sotto il tergicristallo della sua auto. Solidarietà alla donna ferita è stata espressa da tutto il sindacato e anche dalle segreterie degli altri confederali.