Fusilli nello Spazio: la speciale ricetta Barilla per gli astronauti in orbita

Parma, 14 dicembre 2023 - L’equipaggio impegnato nella missione spaziale AX-3 mangerà italiano: i fusilli Barilla, per la precisione. Lo ha annunciato al Tg1 il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, illustrando il progetto "Italian Space Food Project", che vede il coinvolgimento di due grandi marchi della filiera alimentare italiana nelle attività dell’equipaggio impegnato nella missione spaziale AX-3.

Nello Spazio si mangia italiano

"Porteremo il cibo italiano nello spazio, perché è il cibo del passato, della tradizione e della qualità, ma è anche il cibo del presente, del benessere e del futuro - ha detto il ministro - Per questo raccogliamo la sfida dello spazio, garantendo agli astronauti, che percorreranno migliaia di chilometri, un prodotto di qualità che garantisca loro benessere". L'equipaggio mangerà italiano, "perché partire sani significa mangiare qualità, che corrisponde al cibo italiano". La pasta che gli astronauti mangeranno in orbita, come testimoniano le telecamere del Tg1, viene prodotta a Pedrignano. "La pasta ha viaggiato sempre, viaggia dappertutto in tutte le famiglie e in tutti i continenti e in tutte le pentole... deve andare oltre", commenta Paolo Barilla al Tg1.

Fusilli speciali in orbita

Una speciale 'spesa' - circa tre chili di fusilli - verrà stivata a bordo della capsula che partirà dalla base di Cape Canaveral. Il prodotto non si trova nei supermercati, perché viene sottoposto a un particolare trattamento. La pasta infatti viene cotta, salata e condita con olio extravergine di oliva prima di essere confezionata con uno speciale trattamento termico in un'autoclave: in questo modo il prodotto è totalmente sicuro a livello microbiologico. Il procedimento è stato approvato dalla Nasa e la pasta è garantita al dente.