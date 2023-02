Arianna Orazi Onlyfans, l’ex segretaria di Pesaro spopola sul social: "Guadagno tanto, ma non sono cambiata"

Arianna Orazi, la pesarese che spopola su Onlyfans

Gli occhi azzurri ammiccanti conservano di lei l’aria sbarazzina da Lolita anche se Arianna Orazi, pesarese emigrata alle Canarie, la maggiore età l’ha conquistata tre anni fa. Da maggiorenne, in attesa di "capire cosa fare da grande", ha scelto per sé una professione "per soli adulti": su Onlyfans, la piattaforma web di intrattenimento a pagamento, è una stellina dei video erotici. Stellina? Sì perché nonostante su altre piattaforme come Tik Tok un suo video è diventato virale con due milioni di views, su "Onlyfans – dice lei stessa – sto ancora finendo di farmi le ossa. Una star è Alexis Mucci che sommando i suoi profili social conta un bacino di fans con otto milioni di iscritti".

Come si passa dall’essere la ragazza della porta accanto al ruolo di femme fatale, conturbante nello spogliarello integrale?

"Non sono cambiata. Sono sempre l’Arianna, acqua e sapone, che conoscono i miei amici di Villa San Martino, dove sono cresciuta. Ho solo arricchito il mio guardaroba: ora c’è lingerie che prima non usavo".

Pesaro è nel suo cuore?

"Sì. Ci vivono la mia famiglia e le persone care. Pesaro è dove sono cresciuta: ho studiato ragioneria al Bramante Genga e sono una sportiva come molti miei concittadini. Danza moderna, hip hop, volley, nuoto sono stati i miei hobby. Ora per tenermi in forma faccio solo palestra".

Corpo perfetto senza tanti sacrifici nel mangiare, a giudicare dai post...

"Sì mi piace mangiare bene e la pizza Rossini resta la mia preferita".

Non fa mistero dei suoi guadagni: "Dai 6mila ai 30mila euro al mese”. Che tipo di intrattenimento fa?

"Dipende dalle richieste che ricevo. Onlyfans funziona perché a differenza dal vedere un video pornografico, tramite chat, lo spettatore può interagire. Può tentare un flirt, una sorta di relazione a distanza. Le performance variano da persona a persona. Le fantasie sono sempre molto personali: non giudico nessuno. Le maggiori richieste che ricevo sono per video amatoriali con il nudo, l’intimità con un’altra persona o da sola. Lo stile è genuino, immediato: spesso sono nella mia camera e mi basta il telefonino per riprendermi".

Richieste particolari?

"Si incontrano di tutti i tipi: dai 18 anni ai 50 anni. C’è chi ti chiede uno spogliarello su una musica che gli piace, chi di sfilare con un tacco vertiginoso e sussurrare il suo nome. Molti devono battere la timidezza di farsi avanti con una donna, nel mondo reale. Questo mi accade spesso...".

Cioè?

"C’è chi ha voglia solo di parlare, aprirsi in modo sincero. Del resto la seduzione è prima di tutto mentale. Un corpo nudo, una volta che l’hai visto è sempre quello. Il mio lavoro non è facile come può sembrare. Non funziona che ti svegli, fai due foto e basta".

Come funziona?

"Devo creare contenuti in grado di generare traffico: il mio modo è quello di stimolare la curiosità con spunti mai volgari. Mi riesce molto bene: su instagram ho 11mila follower e sono partita da 900. E’ un ottimo risultato, vi assicuro".

Conosce varie lingue?

"Inglese e spagnolo le parlo bene. Sto studiando il russo"

Tutto è iniziato il 27 maggio 2022?

"Sì. Guadagnavo 800 euro come segretaria d’azienda. Volevo un’entrata extra e guardando su Tik tok ho trovato la testimonianza di una giovane che macinava dollari, anche diecimila al mese. Ho pensato molto prima di provare su Onlyfans...".

Quali remore?

"Pregiudizi, Insulti, commenti. Ma non mi lascio condizionare da quello che pensano gli altri. I miei genitori la pensano diversamente da me, ma il tempo sistema le cose".

Quando torna a Pesaro la riconoscono?

"Sì. Ci sono conoscenti, ex colleghi e amici di scuola che mi seguono perché io uso i miei canali social per sponsorizzarmi".

A Pesaro le è mai capitato le mancassero di rispetto?

"No. Una volta al supermercato di Pantano un giovane mi ha detto che gli piacevano i miei capelli. Poi mi ha cercata su Onlyfans. No. Non mi è capitato: forse perché la mia immagine è proprio quella della ragazza della porta accanto". Un po’ Lolita, molto Arianna.