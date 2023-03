A Tavullia con Andrea Lanfri, campione paralimpico no limits

Andrea Lanfri in cammino

Tavullia (Pesaro Urbino), giovedì 23 marzo - Oggi il centro giovanile Base Tavullia dalle ore 21 ospiterà il secondo appuntamento del ciclo “Imprese straordinarie”. Ospite dell’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tavullia, sarà Andrea Lanfri per l’iniziativa ‘Toccare il cielo con tre dita’.

Andrea nel 2015, all’età di 29 anni, contrae la meningite fulminante con sepsi meningococcica perdendo entrambe le gambe e sette dita delle mani. Nel 2016 si avvicina all’atletica leggera paralimpica ottenendo numerosi successi a cominciare dalla medaglia d’argento nella staffetta 4x100 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera paralimpica di Londra nel 2017. Il suo palmares conta complessivamente 9 titoli italiani, un argento mondiale ed un argento e due bronzi europei.

Andrea oggi è un alpinista ed un esploratore ma più in generale un amante della vita e dell’attività all’aria aperta. Ha scalato le montagne più alte del mondo tra cui il Monte Rosa, il Monte Bianco e l’Everest e dal 2020 partecipa al progetto ‘From 0 to 0’ dove è prevista la salita di una montagna partendo e ritornando a quota 0. L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione



“Dopo il sold out registrato con Lorenzo Barone, poco prima di Natale, domani prosegue, con il secondo appuntamento, il ciclo di incontri ‘Imprese straordinarie’ a Base Tavullia – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura Patrizio Federici – L’idea è quella di portare a Tavullia gli straordinari protagonisti di grandi imprese per farci raccontare le loro esperienze e le loro storie”.