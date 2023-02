Odissea in dialetto a Pesaro: è l’Ulisseide al Teatro Accademia

L'Odissea in dialetto pesarese

Pesaro, 16 febbraio 2023 – Ma quanto potrà mai essere difficile l’Odissea? Per scoprirlo basta andare a vedere lo spettacolo “Ulisseide”, on cui verrà trattata tutta l’epopea del famoso condottiero di Itaca, ma in dialetto pesarese, in scena al Teatro Accademia, in via Terni 14, sabato 18, alle 21:15, e domenica 19, alle 17:15. Verrà, infatti, ripreso il discorso epico originale, ma con quel tocco di “lascia gì” e “co’t vo’” che farà divertire tutti quanti, grandi e piccini. Diciannove gli attori che saliranno sul palco e che coinvolgeranno in questo mitico racconto tutti gli spettatori curiosi di conoscere qualcosa di più, che tramite questo modo alternativo di “studio” possano stimolarsi una nuova e più matura ricerca culturale.

La regia è di Danila Merloni e Claudio Montella. Il costo del biglietto è di 10 euro, mentre il ridotto verrà a costare 7 euro. Per ogni informazione e prenotazioni chiamare il numero 3921679805.