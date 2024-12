A casa del Duca San Silvestro è già un successo. E tra ristoranti e alberghi c’è il pienone

L’ultimo dell’anno si festeggia a casa del duca. Come scenario per la veglia di San Silvestro, il Comune di Urbino e l’Associazione commercianti, organizzatrice dell’evento, hanno scelto piazza Duca Federico, dove è già posizionato da giorni un palco che ha ospitato alcuni spettacoli natalizi. Proprio su tale struttura si esibiranno i "Secondo Tempo", cover band degli 883 e di Max Pezzali, che animeranno la serata dalle 22.30 circa, seguiti dall’urbinate Dj Wins (Andrea Sorgente), che raccoglierà il testimone dopo il brindisi, proponendo una variegata selezione musicale, spaziando tra gli anni ‘70 e oggi fino alle 3 circa. Musica che sarà accompagnata dal cibo di strada, con un angolo street food attivo dalle 19: "Stiamo avendo tante richieste di gente che vuole sapere se si debba prenotare per lo street food – spiega il responsabile del settore Cultura e Turismo, Gabriele Cavalera –, c’è curiosità, anche perché ristoranti e alberghi sono pieni. È un ottimo segno, vuol dire che nel periodo subito dopo il Natale la città è molto attrattiva".

Nel presentare l’evento, l’assessore Lara Ottaviani ha ringraziato Asscom "a cui eravamo felici di riconsegnare l’organizzazione: sono una garanzia e hanno fatto una grande promozione. Siamo contenti che il Capodanno si faccia in piazza Duca Federico, luogo ottimale per realizzare iniziative che necessitano di grande spazio, visto che ci aspettiamo una grande influenza. In giro avverto grande voglia di partecipare". Da Asscom, Federica Marini e Marco Lazzari sottolineano innanzitutto che "l’evento sarà a ingresso libero e gratuito", poi si dicono contenti di "poterlo riproporre. Quando l’avevamo fatto in piazza della Repubblica era stato un successo. Ringraziamo il Comune e pure gli sponsor, grazie ai quali potremo regalare non solo il brindisi, ma anche uno spazio in cui scattarsi delle foto ricordo, con una cornice apposita, da sviluppare all’istante. Come prima scelta, per la musica, abbiamo messo i Secondo Tempo, che erano già stati nostri ospiti, portando tantissima gente. Poi, con DJ Wins, offriremo musica a ragazzi di ogni età, per ballare in un luogo controllato e in sicurezza". Un ringraziamento ad Asscom anche da parte del vicesindaco, Giulia Volponi: "Sono tutte scelte pensate nel dettaglio. Il luogo offre una cornice incantevole ed è sicuro, con diverse uscite d’emergenza. La proposta è bella, sana, di grande gioia e si offre pure a tutti i giovani: un modo bello per dare una chiusura al 2024 con grande slancio, verso il 2025".

Come di consueto, per il veglione cambieranno temporaneamente anche alcune normative. Sarà vietato far esplodere fuochi d’artificio, petardi e botti in centro storico, all’interno delle mura, dalle 22 alle 3 di notte, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. L’inosservanza sarà punita con una multa da 50 a 300 euro e la confisca del materiale pirotecnico. Previste anche due deroghe: dalle 22 alle 3 sarà possibile consumare, trasportare e detenere alcolici in luoghi aperti e pubblici di tutto il centro storico e dalle 20 alle 3 i locali potranno venderli e somministrarli anche in bicchieri diversi dal vetro.

Nicola Petricca