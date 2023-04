A Metaurilia torna la Festa del Cavolo

Metaurilia celebra, sabato e domenica, la II Festa del Cavolo. Per due giorni, grazie al circolo Albatros, il piazzale di Metaurilia si trasformerà in salotto per ospitare degustazioni, concertini, spettacoli e giochi. In caso di tempo incerto, ci sarà un’ampia tensostruttura montata per l’occasione. "Nell’ex ‘fabbrica della conserva’, in piazzale Alceo Pucci, sarà allestita la mostra di Metaurilia, mentre i giovani saranno protagonisti della Fantacaccia al tesoro, domenica dalle 14.30 alle 19 (prenotazione obbligatoria: 3760019125)". Non mancheranno le passeggiate storico-naturalistiche-emozionali organizzate sabato e domenica alle 10.30, ritrovo al parcheggio del centro scarpa. Al termine, per chi vuole, pranzo ortomare in piazza. Alle 15 di sabato la ’Passeggiata con i nonni’ e al termine ‘Merenda degli anni difficili’, tra pimpinella e ciambellone. E poi la pesca del cavolo o la baby caccia al tesoro, le letture o il gioco libero. Sabato alle 21, nella chiesa di San Benedetto, il concerto ‘Musica e parole per l’anima’ con il Fano Gospel Choir e i sonetti del poeta dialettale Elvio Grilli. Domenica, ‘Il pranzo del secolo’ per i 100 anni della Dina d’Nisca, con il menù ortomare delle cuoche di Metaurilia e la musica di Francesco e Filippo Montesi. Alle 16 lo spettacolo "100 anni di storie" dei Teatrinfaccia. Oggi, alle 18.30, al Politeama, il docufilm ‘Terra Bassa’.