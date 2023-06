A Pesaro la storia di Mirko e Checco (Zalone)

Pesaro 9 giugno 2023 - La mamma di Mirko Toller, simbolo della lotta all’atrofia muscolare spinale sarà a Pesaro, ospite della seconda edizione degli Stati generali dell’accessibilità pesarese in programma dalle ore 14 al Centro Arti Visive.

Mirko, divenuto famoso per lo spot girato con l’attore Checco Zalone, si è spento nel 2020, lasciando in eredità un sogno importante per tutti gli adolescenti limitati nei movimenti da disabilità più o meno gravi: realizzare un parco divertimenti senza barriere architettoniche e attrezzato con dispositivi compensativi in grado di accogliere veramente tutti.

Mirko all’età di 13 anni aveva già le idee chiare: studiare robotica puntando anche alla realtà virtuale per esperienze immersive per i casi clinici troppo complicati e progettando montagne russe ad hoc tarate su abilità progressive.

Quando è morto, il giovane youtuber trentino aveva 16 anni. Oggi la mamma di Mirko Toller, Stella Robert Perez, a Pesaro interverrà alle 17 per fare il punto su quel sogno, insieme a Grazia Zappa, psicoterapeuta del Centro clinico di Trento, Nemo.

“Grazie al centro Nemo Pergine - anticipa la signora Robert Perez - a Grazia e alla scrittrice Alessandra Sartori, stiamo facendo conoscere un progetto fattibile, grazie all’impiego della realtà virtuale. Lo spiegheremo al convegno”.

“L’invito ad illustrare il sogno di Mirko - spiega Maruska Palazzi, Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Pesaro, organizzatrice insieme a Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale - nasce dal voler capire esigenze e possibili prospettive per creare un vero parco divertimenti a misura di tutti. Il contatto con questa famiglia è avvenuto perché molte famiglie mi chiedono aiuto per pensare a centri estivi soprattutto per gli adolescenti con disabilità anche gravi. Cercavamo qualcosa che ci aiutasse a pensare veramente una struttura ricreativa per fare campeggi di più giorni. È l’occasione per parlare di attività ricreative e del tempo libero, per cui abbiamo pochissime opportunità e molte a costi alti, non accessibili alle tasche di tutte le famiglie”. Il primo appuntamento con cui Gli Stati generali apriranno il programma sarà su un tema nevralgico quale la sessualità. Il tema dell’incontro sarà “Sessualmente abili: aggiornamenti di sessualità e disabilità” ed è stato affidato al medico sessuologo, Tullia Venturi.