Accademia di Belle Arti di Urbino:. Maria Rosaria Valazzi è presidente

L’Accademia di Belle Arti ha un nuovo presidente: Maria Rosaria Valazzi; la prima donna a ricoprire tale ruolo dalla fondazione dell’ente. La nomina, avvenuta con decreto del ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, è datata al 7 maggio ed è valida per il triennio 2024 – 2027. Valazzi sostituisce l’architetto Alessandro Allemandi, nominato nella primavera 2021, nel cui consiglio di amministrazione era presente anche la neopresidente in qualità di esperta del ministero. Entusiasta il direttore Luca Cesari, che commenta: "La professoressa Valazzi rappresenta un’alta custode delle bellezze, delle arti, del patrimonio architettonico e paesaggistico della città di Urbino e dell’intero suo territorio. Qualità che si sono abbinate negli anni non solo ai suoi meriti di storica dell’arte, ma anche alla vasta esperienza di dirigente, ossia di soprintendente per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche e di direttore della Galleria Nazionale nel periodo 2012-2015. Siamo ancor più contenti del fatto che Maria Rosaria Valazzi è la prima presidente donna dalla nascita di questa Accademia, avvenuta nel 1967. Nel felicitarci con lei e nell’augurarle buon lavoro in seno alla nostra comunità accademica, desideriamo nondimeno ringraziare vivamente il presidente uscente Allemandi per il trascorso mandato: un triennio che lo ha visto costruire efficacemente contatti e relazioni proficue fra la nostra Istituzione, il MUR e il comune di Urbino. All’architetto Allemandi va il nostro grato saluto di amici, nonché la gratitudine della comunità accademica intera. La neopresidente, nata a Pesaro e laureata a Roma, ha avuto vari ruoli nella soprintendenza urbinate, fino alla direzione, ed è stata docente all’università di Bologna. È noto il suo interesse per l’arte contemporanea, che le ha permesso da anni di entrare in contatto con la realtà dell’accademia urbinate.

Giovanni Volponi