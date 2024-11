Addio a Maria Cappuccini, era una signora della moda

Il territorio saluta una delle sue signore della moda, una generazione di ferro che ha saputo esprimere gusto, audacia e spirito imprenditoriale portando una ventata di innovazione. Maria Cappuccini, deceduta ieri a 87 anni, aveva iniziato nel 1964 e nel tempo aveva creato un polo dell’abbigliamento a Fermignano con una vasta scelta di marchi. Poi l’espansione: nel 1983 il Centro Mod a cui nel 1990 si è aggiunto il negozio Zagare con gli abiti per gli sposi e poi l’outlet, tre realtà distinte ma sotto la sua attenta firma, assieme il figlio Gabriele Bartolucci, che ancora oggi sono importanti realtà della provincia.

Oltre mezzo secolo di duro lavoro che solo poche settimane fa Maria ricordava così: "È stato tutto molto bello ma non sono mancati i momenti di difficoltà che non facevano dormire la notte. Il nostro lavoro è come una metropoli, si incontrano tantissime persone e tutte diverse: è bellissimo e importante capire i gusti e il carattere del cliente. Adesso festeggio 60 anni di attività ed è un traguardo importante, ringrazio tutti i clienti; il mondo è cambiato ed è sempre più difficile rimanere al passo però chi viene da noi trova una famiglia, è coccolato ed è seguito e questo è molto importante anche per il futuro, è il nostro segreto di successo. Per questo traguardo ringrazio anche chi lavora con me, mio figlio e le mie ragazze".

Il lavoro di Maria è rilordato anche dalla Confcommercio, il segretario di Urbino Egidio Cecchini dice: "Partita 60 anni fa da un piccolo negozio di abbigliamento ricavato da una stanza del suo appartamento, ha costruito nel corso di tutti questi anni a Fermignano una realtà imprenditoriale imponente fatta oggi di tre negozi tutti che coprono fasce di mercato molto diversificate fra loro dove affluisce una clientela proveniente da tutta la regione e oltre. Coraggio, passione, intuito, empatia sono le qualità che le hanno permesso di costruire una realtà così importante - prosegue Cecchini - . Maria era una storica associata Confcommercio e 10 anni fa assieme al direttore Varotti e all’allora Sindaco Cancellieri avevamo festeggiato il mezzo secolo. Come Confcommercio, e questo è un impegno che mi prendo, troveremo ben presto un altro modo per dare il riconoscimento che merita una personalità unica e straordinaria come è stata Maria".

Maria lascia il marito Fernando, i figli Alfredo, Anna, Gabriele e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Cristo Lavoratore di Calpino, a Fermignano.

Francesco Pierucci