Addio a Roberto Mariotti Era il ristoratore che animava il centro

E’ morto Roberto Mariotti, aveva 63 anni, era molto conosciuto in città per avere gestito per anni e fino a pochi mesi fa il ristorantino "Vinvinto", in via Tebaldi, rianimando, assieme ad altri colleghi, una parte del centro storico dimenticata. Mariotti è stato vinto da un male incurabile. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in chi ha conosciuto ed ha apprezzato le sue qualità professionali e la sua capacità di comunicare, di stare con la gente, la sua proverbiale ironia che ha mantenuto viva fino all’ultimo. I commercianti Vicolo Tebaldi ieri si sono riuniti proprio nella strada dove hanno condiviso con lui tanti momenti e lo ricordano così: "Roberto aveva il suo locale perfettamente inserito nello spirito di vicolo Tebaldi, cioé di una esperienza lavorativa che andava al di là del lavoro. Gestiva l’unica attività di ristorazione della via assieme al socio Gabriele che animava con i tavoli all’aperto tutta la strada. Uno dei più bei ricordi che abbiamo sono proprio le serate estive, l’atmosfera, i piatti da asporto che ci portavamo in negozio. Vinvito era un luogo di ritrovo, non un vero bar ma un punto di aggregazione innanzitutto, di socialità e quando ha chiuso ci è mancato molto. Roberto in particolare aveva modi sempre delicati, mai sopra le righe, sobri. Era l’emblema della giovinezza, con il suo fisico atletico. Ogni tanto si scherzava proprio sul fatto che non dimostrasse la sua età anagrafica. Lo ricordiamo tutti con grande affetto, ci sono mancati come persone quando hanno chiuso e oggi ancora di più ci manca Roberto che ci ha lasciati. Stiamo pensando a offerte in denaro da devolvere a qualche ente di assistenza per malati di tumore".

Anche i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno espresso cordoglio: "Quando scompare un esercente se ne va un pezzo di noi", dice Mario Di Remigio, presidente dell’Associazione ristoratori Confcommercio, mentre Davide Ippaso responsabile sindacale di Confesercenti ricorda Roberto Mariotti come "un ottimo professionista che era stato capace di valorizzare con una offerta di qualità una via secondaria del centro storico. Con lui se ne va una delle sentinelle che hanno custodito e animato il cuore della città".

Il rosario è oggi alle 18 nella chiesa di Villa San Martino dove lunedì alle 15,30 sarà celebrato il funerale.

d.e.