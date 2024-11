Affidamenti Atim ‘Criluma’ replica a Vitri (Pd)

L’agenzia di viaggi anconetana Criluma risponde alla consigliera regionale Micaela Vitri a proposito del suo intervento relativo agli affidamenti operati da Atim, l’agenzia regionale per il turismo. Vitri ha sottolineato deu aspetti in particolare: il fatto che l’affidamento in questione sia stato di 139.500 euro, ovvero appena 500 euro sotto la soglia che avrebbe richiesto di effettuare una gara; e che all’interno della cooperativa proprietaria della Criluma ci sia un familiare del capo della segreteria del governatore Francesco Acquaroli, ovvero Francesco Novelli, che dal 2023 ricopre quel ruolo. La Criluma risponde così: "Micaela Vitri ha sollevato dubbi su una procedura di affidamento di servizi senza fornire alcun elemento concreto a sostegno delle sue affermazioni e riconoscendo in un successivo passaggio del suo intervento che le procedure effettuate sono assolutamente regolari e corrette. Criluma è una società strutturata che opera nel settore del turismo da oltre dieci anni nel massimo rispetto delle regole: non possiamo accettare che si utilizzi il nome della nostra azienda per una polemica politica strumentale, fine a sé stessa e priva di ogni fondamento. Con il massimo rispetto per il ruolo che svolge, invitiamo la consigliera Vitri a non utilizzare il nome della nostra società per alimentare polemiche politiche a noi lontane anni luce. Ci riserviamo di valutare le possibili azioni da intraprendere nei confronti della consigliera Micaela Vitri per tutelare il buon nome della nostra cooperativa e del personale che vi lavora".