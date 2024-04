Al via mezzo milione di euro in asfalto, marciapiedi e pulizia caditoie

Al via i lavori di manutenzione per 620mila euro in otto tratti cittadini, particolarmente dissestati. Il primo cantiere a partire sarà quello di via Giolitti dove verrà, tra le altre cose per una decina di giorni consecutivi, rifatta la pavimentazione stradale. In totale, tutti gli otto cantieri, avverranno nell ’arco dei prossimi tre mesi. Successivamente i lavori interesseranno via della Liberazione; poi strada Montefeltro; la rotatoria di San Lorenzino; alcuni tratti della strada statale 16; via Fontesecco; via gagarin e infine, via Milano. I cantieri prevedono varie azioni: dal rifacimento del manto stradale alla sistemazione, sostituzione e posizionamento in quota ed integrazione delle caditoie. Per quest’ultime è prevista anche la manutenzione ordinaria legata alla pulizia delle bocche di lupo. In diverse parti sarà rifatta la segnaletica orizzontale.

"Abbiamo messo le manutenzioni al centro dell’ultima variazione di bilancio – conferma l’assessore Riccardo Pozzi (foto)–. Partiranno già prima dell’estate diversi interventi di sistemazione di strade e marciapiedi, dal centro mare ai quartieri più decentrati. Lo abbiamo fatto dopo aver concentrato nei mesi scorsi le energie (e i soldi) sugli interventi ad integrazione e cofinanziamento dei grandi cantieri (pinqua, scuole e lavori pnrr vari). Grazie al lavoro fatto, avremo una città che nei prossimi mesi cambierà pelle e al tempo stesso tante risorse disponibili per le manutenzioni.

"In questi mesi, poi – conclude Pozzi – abbiamo completato lavori per 100 mila euro al Centro sociale Adriatico, in viale Trieste. Sono risorse ottenute partecipando al bando del Mite, ministero della transizione ecologica. Grazie al concorso di risorse è stato possibile cambiare gli infissi, la caldaia e installare un impianto fotovoltaico". Sull’impronta dei lavori fatti dall’amministrazione comunale i gestori del centro sociale hanno presentato un progetto per la riqualificazione esterna del complesso. "Abbiamo approvato il progetto preliminare in giunta: questo permetterà loro di partire".

Solidea Vitali Rosati