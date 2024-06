Alice Amadori è la più votata di “Futura“

Alla prima partecipazione a una campagna elettorale, Alice Amadori è già la più votata della propria lista: è lei la candidata che ha ricevuto più preferenze all’interno di “Futura“, 114. Ventotto anni da compiere, impiegata alla Tvs di Fermignano come commerce e web marketing specialist, seguiva già da una decina d’anni Franceca Crespini, sin da quando sua madre era entrata nel gruppo Cut liberi tutti, ma ora ha deciso di impegnarsi in prima persona.

"Credo che sia il momento, per i giovani, di tornare protagonisti e che siamo noi a dover scrivere un futuro migliore per la città – spiega –. Per cambiare il mondo bisogna esserci e questo mi ha spinto a essere qui. Come Futura, siamo felici del risultato ottenuto, essendo una sola lista e avendo interamente finanziato la campagna elettorale con mezzi propri, un lavoro impegnativo per costruire un programma basato sugli incontri con i cittadini". Secondo Amadori, le 114 preferenze ottenute mostrano che "parlare con le persone, ascoltarle e condividere paga sempre. Non me ne aspettavo così tante, ma questo mi dà la carica per cominciare a lavorare bene, all’inizio di un percorso personale che probabilmente non si fermerà a queste elezioni". Ora per Futura cominceranno alcuni giorni di valutazione, per decidere se andare all’apparentamento, verso il ballottaggio, cosa che potrebbe determinare il numero di consiglieri che la lista otterrà. "Se eletta, vorrei innanzitutto essere un consigliere presente, attento, che faccia da controllore del lavoro di chi amministrerà e si adoperi per migliorare la città. Per me sarebbero fondamentali più coinvolgimento dei giovani e l’istituzione di un doposcuola, ma anche un’apertura verso l’Europa con un ufficio apposito: è inutile parlare di capoluogo di Provincia se non parliamo con l’Europa. Vorrei, infine, un’amministrazione più condivisa e partecipata".

n. p.