Allegria e solidarietà "Pic nic e note", la prima parte alla grande

"Partecipazione, allegria, solidarietà e soprattutto buona musica. La prima edizione di “Pic nic e note“ è andata meglio del previsto". L’assessore Belloni ha trascorso ieri la giornata al Parco Miralfiore dove l’amministrazione comunale, con la direzione di Ugo Betti, ha battezzato una giornata all’aria aperta tra concerti, visite guidate nella natura, degustazioni di prodotti tipici di Cantiano, riflessioni culturali portate sul palcoscenico dalla direttrice della Bibblioteca Oliveriana, Brunella Paolini e dalla giornalista Eleonora Rubechi Mensitieri. "Non potevano ignorare quanto successo nelle ultime settimane - ha puntualizzato Belloni -. Momento importante è stato riconoscere dal palco il vaore dei volontari di Protezione civile (foto) che dopo l’alluvione del 16 e 17 maggio si sono prodigati al massimo per l’intera comunità. L’abbiamo fatto insieme ai produttori di Cantiano (foto con il sindaco), reduci da una devastante calamità naturale il 15 settembre 2023: accoglierli al Pic nic c’è sembrato un tributo essenziale alla loro resilienza". Sul palco, a parte i Crotalo, durante la giornata sono saliti tutti ampliando il repertorio musicale dalla classica – con il violoncellista Jacopo Mariotti – alle più amate band, radicate nel territorio: Babel, gli Apnea, Riccardo Selci & Fool Band e, in chiusura, la carica dei 41 anni di rock di Joe Castellani & Blues Machine.