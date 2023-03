Pesaro, ambulanza ferma con malato a bordo: il mezzo parte e finisce contro un albero

Un'ambulanza ferma sulla strada, foto generica

Monte Grimano Terme, 4 marzo 2023 - Rocambolesco incidente oggi pomeriggio alle 16 a Monte Licciano, nel comune di Monte Grimano Terme, dove un’ambulanza del 118 è stata chiamata per caricare un degente della locale casa di riposo e portarlo in ospedale. Il tempo di ripartire e il degente stacca tutto, flebo compresa. L’infermiera bussa all’autista chiedendo di fermarsi per aiutarla a rimettere la flebo al braccio del paziente.

Così l’autista ferma il mezzo, scende, sale dal portellone laterale per aiutare la collega ma proprio in quel momento si accorge che l’ambulanza si muove, come se non fosse stata frenata bene. Così l'autista scende di corsa per andare al posto di guida. Ci riesce, apre la portiera ma nello stesso tempo il suo piede sinistro si incastra tra la pedana che esce con l’apertura della portiera e il cordolo laterale della strada. Questo lo fa cadere a terra facendogli perdere il controllo del mezzo, che percorre un altro metro andando a finire contro un albero, per fortuna a velocità molto bassa.

E’ stato necessario far intervenire un’altra ambulanza per caricare il degente, il quale non si è fatto nulla di più di quanto già avesse, e così l’infermiera. L’autista intanto è stato portato in ospedale per verificare il suo piede sinistro infortunato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’ambulanza andata contro l’albero.

I danni per il mezzo ammontano a qualche migliaia di euro.