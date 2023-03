Ancora in Rianimazione il nonno investito mentre era con la nipote

Sono gravissime le condizioni di un 71enne fanese residente a Bellocchi, investito martedì sera a Cuccurano (foto). Erano circa le 19 all’altezza del civico 284 della via Flaminia, poco distante dalla scuola di danza dove il nonnino si era recato per riprendere la nipotina di 6 anni al termine della lezione di ballo. Dopo aver fatto salire la piccola in auto, parcheggiata al lato della strada, si accingeva a fare altrettanto il 71enne. Ma in quel momento è sopraggiunta la Lancia Y condotta da un 22enne residente in un comune limitrofo che l’ha falciato, facendogli sbattere violentemente la testa contro il montante dello sportello dell’auto. Stava percorrendo la via Flaminia in direzione monte, l’investitore. "Non l’ho proprio visto" ha detto sconvolto agli agenti della Polizia Locale che stanno ancora accertando la dinamica escludendo l’alta velocità che in quel tratto è limitata a 50 chilometri orari. L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove si trova ricoverato in Rianimazione.