Ancora neve sui monti. Sciatori in fermento

L’altra notte e nella prima mattinata di ieri è caduta altra neve ma per vedere se sarà possibile aprire o meno le piste si dovrà attendere la situazione di oggi, intanto il manto nevoso ha di nuovo disegnato paesaggi fantastici e promosso tante iniziative. Partendo da Carpegna il vice sindaco Luca Pasquini dice: "Qui a Carpegna sta nevicando, il Passo Cantoniera è innevato. È attivo l’impianto di risalita della pista da bob, particolarmente adatta per famiglie e bambini. Sono aperti i ristoranti e i punti ristoro. Le strade sono tutte pulite e aspettiamo tante persone per apprezzare il bellissimo paesaggio innevato, i piatti tipici dell’inverno e i nostri prodotti tipici in primis il prosciutto di Carpegna Dop. Per informazioni sulla pista alla Cantonier visitare il sito del Carpegna Park o telefonare 339 2029200".

Anche sul Catria ha nevicato e sabato e domenica il Rifugio Cotaline 1400, raggiungibile dalla località Caprile frazione di Frontone per mezzo della Cabinovia, sarà aperto. Per domenica per rendere la giornata di festa ancora più gradita ai visitatori la direzione della location Baita del Catria 100 by Cotaline ha organizzato “L’Apres Catria“, un evento con tanta buona musica. Rimanendo sul Catria qui si è soddisfatti di questo inizio di stagione: "Dieci giornate ininterrotte sulla neve – fanno sapere i gestori del complesso sciistico – con migliaia e migliaia di appassionati. Sono questi i numeri molto positivi che hanno caratterizzato il comprensorio montano nel periodo più magico dell’anno, quello delle festività natalizie. Le nevicate di dicembre hanno permesso ad oltre diecimila appassionati di vivere ben dieci giorni fantastici in mezzo alla neve, sfatando il luogo comune che sugli Appennini non nevica mai. Fondamentale sarebbe altresì l’innevamento artificiale considerate anche le temperature di questo inizio di stagione e degli ultimi inverni, che avrebbe consentito di prolungare di molto il periodo di apertura. I lavori sono iniziati nel 2022 e speriamo presto di poterli terminare. I numeri parlano chiaro: sono venuti a trovarci oltre mille persone al giorno, provenienti da tutte le Marche Umbria, Emilia Romagna e perfino Toscana, confermando, che il Catria è ormai diventato un punto di riferimento per il centro Italia".

Per una giornata indimenticabile sul Nerone la Guida Ambientale Escursionistica Gianluca Dormicchi (Natura Trekking Marche) ha organizzato per domenica un “Nuovo e Inedito Supertrek“ (a numero chiuso). Si andrà a visitare la giurassica gola di Pian dell’Acqua, la più remota e selvaggia del Nerone, impreziosita in questo periodo da cascate fra le più spettacolari del versante sud neroniano. Info e prenotazioni inviare un msg su WhatsApp o tel 339 3734504. Aperto sia sabato che domenica il Rifugio Chalet Corsini con bar e ristornate.

Amedeo Pisciolini