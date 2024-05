Antonio Angeloni nominato viceprefetto vicario

Il Ministero dell’Interno ha informato che il Prefetto ha nominato Antonio Angeloni (foto) viceprefetto vicario. Il Prefetto Emanuela Saveria Greco e tutto il personale della Prefettura hanno espresso affettuose congratulazioni ad Angeloni, finora Capo di Gabinetto in prefettura, "per il meritato traguardo, raggiunto anche grazie all’esperienza maturata negli anni in questa provincia, dove ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo e si è fatto apprezzare per sua la massima affidabilità e serietà e per le indiscusse qualità professionali ed umane".