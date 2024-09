Apecchio, Comune ’censura’ gli atti: "Non pubblica determine e delibere"

APECCHIO

L’amministrazione comunale si è tenuta nel cassetto centinaia di determine e delibere senza farle conoscere ai cittadini. C’è l’obbligo di pubblicazione online ma ad Apecchio evidentemente non ci facevano caso. Ad accorgersene è stato il gruppo di opposizione Apecchio civica che ha presentato un’interrogazione per avere spiegazioni, a partire dalle mancate firme sulle delibere da parte del segretario comunale e del sindaco ottenendo come giustificazione che "le delibere sono in corso di perfezionamento formale".

Scrivono nell’interrogazione i consiglieri Rossi, Caselli e Bologna: "visto che allo stato attuale, la pubblicazione on-line delle determine dell’attuale amministrazione e della precedente, di cui era pur sempre sindaco Vittorio Nicolucci risulta essere proceduta in questo modo: anno 2024 in corso: non pubblicate 221 determine su totale di 249; anno 2023: non pubblicate 523 determine su 614; anno 2022: non pubblicate 424 determine su 564; anno 2021: non pubblicate 577 determine su 997; anno 2020: non pubblicate 33 determine su 1035; anno 2019 – non pubblicate 60 determine su 923; anno 2018 – tutte pubblicate".

E ancora: "Dopo un’ulteriore verifica nei siti dei Comuni limitrofi di Piobbico, Acqualagna e Urbania per gli anni 2023 e 2024 le determine risultano tutte regolarmente pubblicate on-line

ritenuto che un atto amministrativo come una Delibera di Giunta, per acquisire validità debba essere sottoscritta formalmente sia da parte del segretario comunale che del sindaco, un obbligo di legge, pubblicare nei tempi previsti le delibere di Giunta e le determine nell’albo pretorio on-line Interroga al sindaco del Comune di Apecchio per sapere: se le procedure adottate dall’Amministrazione comunale in merito alla pubblicazione degli atti siano conformi alle normative vigenti sulla trasparenza amministrativa e se gli atti risultati mancanti delle firme del sindaco e del segretario comunale, possano essere ritenuti legali e validi nei relativi effetti di legge".

