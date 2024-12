Appennino più accessibile e inclusivo. Nasce il progetto ’Alternattivo’

Un progetto di riqualificazione per un Montefeltro accessibile che renda fruibile a tutti la visita ai luoghi culturali e naturali. Si chiamerà Montefeltro Alternattivo questo progetto che rende accessibile e inclusivo alle persone con diverse disabilità luoghi culturali come musei, dimore storiche, aree archeologiche e, ancora, sentieri e percorsi, aree verdi e di gioco nei comuni di Sassocorvaro e Auditore (capofila), Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Piandimeleto e dell’Unione Montana Montefeltro. Facilitatore del Progetto Integrato Locale è l’architetto Carla Gambioli di studio Cale. "Il progetto - spiega - si rivolge ai portatori di disabilità sensoriale e portatori di disabilità motorie per consentire realmente l’accesso ai luoghi naturali e culturali, eliminando barriere per non vedenti con pannelli multisensoriali, il miglioramento del manto stradale per rendere percorribile tutti i sentieri naturalistici e ancora l’introduzione di una segnaletica che traccia il percorso che collega i sei comuni interessati, denominato Vedute Feltresche, provviste di colonnine di ricarica adatte per i dispositivi bike inclusivi, le carrozzine elettriche, le biciclette e gli smartphone". Il progetto è finanziato dalla Regione Marche, Programma di Sviluppo Rurale e dal Gal, il progetto si pone, inoltre, l’obiettivo di creare dei presupposti per un’offerta di turismo accessibile.

Andrea Angelini