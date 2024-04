Applausi allo spettacolo di Elena Generali

Applausi ed emozioni al teatro Sanzio per lo spettacolo “La nostra Voce non è un’Eco“. E’ una conferma perché lo spettacolo diretto da Elena Generali (foto) in anteprima alla Rocca di Sassocorvaro mesi fa aveva già ottenuto un grande plauso. La seconda messa in scena, quella di Urbino, non ha fatto che rinnovare il successo.

"È riduttivo definire “La nostra Voce non è un’Eco“ uno spettacolo musicale – commenta Filippo Mechelli, appassionato melomane e presente allo spettacolo –, infatti le arti visive e performative si fondono in un tutt’uno emozionante con la musica, in un percorso logico, che racconta l’anima inascoltata delle Donne. Il pianoforte di Elena Generali, le voci del soprano Nuray Shalman e del mezzosoprano Martina Sarnella, le immagini e le luci del regista Adriano Razzi, l’eleganza e la raffinatezza dei movimenti della ballerina Caterina Carloni, regalano emozioni all’anima difficilmente traducibili in parole, e rivelano le suggestioni dell’animo femminile, delicato, forte, nobile". I brividi non sono dunque mancati per la forza del soprano Nuray Shalman e del mezzosoprano Martina Sarnella.