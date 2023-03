Apprendista macellaio e provetto giardiniere

Maurenzi Giordano Srl di Fossombrone (macelleria all’interno dell’Eurospin) cerca un tirocinanteapprendista con propensione ad iniziare un percorso formativo come Macellaio e Gastronomo. Si richiede disponibilità immediata e si offre un contratto di apprendistato o tirocinio. Per candidarsi telefonare al numero 328 3247570 o inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: [email protected]

Azienda di Fano cerca giardiniere a cui viene richiesta la conoscenza degli strumenti di lavoro maggiormente utilizzati e disponibilità a trasferte in tutta la provincia. Il candidato, dovrà essere in possesso di auto personale e patente cat B, part-time da maggio. Info [email protected] mettere il codice: 474770.