Assalto a Palazzo Castracane: oggi si punta al bis

Assalto a Palazzo Castracane. Sono stati quasi 1300 i visitatori che, tra venerdì e ieri, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di visitare la storica dimora che ha aperto le porte al pubblico per le giornate del Fai di Primavera: venerdì per gli iscritti, ieri e oggi per tutti gli altri. Ad attirare la curiosità di fanesi e turisti è stata soprattutto la Sala del Sole con la grande lumiera dorata a 32 raggi che occupano gran parte del soffitto a cassettoni. Lumiera fatta costruire in occasione della visita a Palazzo Castracane della regina Cristina di Svezia. Immediatamente sotto i soffitti a cassettoni, i 13 affreschi che corrono lungo le quattro pareti della sala e che raccontano le imprese militari di Castruccio Castracane, capostipite della famiglia, famoso condottiero e signore di Lucca.

Altra curiosità di Palazzo Castracane sono i due globi, uno celeste l’altro terrestre, creati dal frate veneziano Vincenzo Coronelli (1650-1718), uno dei più famosi costruttori di globi del XVII secolo. I globi sono leggermente più piccoli di quelli conservati nella biblioteca Federiciana.

Se venerdì mattina sono stati 300 gli iscritti al Fai che hanno partecipato alle visite, il vero boom è stato registrato nella giornata di ieri con ben 950 persone che, pazientemente, si sono messe in fila in attesa del loro turno. L’accesso al Palazzo è stato consentito a gruppi di 30 persone, guidati da speciali ciceroni, gli studenti delle scuole medie Padalino, Nuti, Gandiglio e dei licei Nolfi-Apollini e Torelli. "Un successo straordinario – commenta Maura Garofoli del Fai Fano – merito di Anna Siccoli (responsabile della sezione fanese) che per quest’anno ha puntato su Palazzo Castracane". All’apertura della dimora gentilizia ieri c’era anche il proprietario Ludovico Castruccio Castracane degli Antelminelli discendente della nobile famiglia toscana, originaria di Lucca, città abbandonata nell’ultimo ventennio del XIV secolo. "Dobbiamo dire grazie – prosegue Garofoli – alla grande disponibilità del conte Castracane che, vista l’affluenza, ha autorizzato le visite guidate oltre l’orario previsto delle 18.30". Forte consenso hanno raccolto i 138 studenti, apprendisti-ciceroni, che hanno accompagnato fanesi e turisti sia attraverso le sale di Palazzo Castracane sia alla Biblioteca Federiciana. Oggi ultimo giorno per godere della bellezza di Palazzo Castracane, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. L’ingresso è gratuito, gradito un contributo minimo di 3 euro.

Anna Marchetti