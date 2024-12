Asse Urbino-Milano sul fronte della cultura

Potrebbe nascere un asse Urbino - Milano fatto di eventi e iniziative. Una collaborazione, o almeno questo sarebbe stato l’obiettivo che ha visto impegnati in trasferta, all’ombra della Madonnina, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e l’assessore alla cultura Lara Ottaviani, in occasione dell’inaugurazione della mostra di Natale organizzata dal Comune di Milano, che quest’anno vede l’esposizione della pala di Federico Barocci "La Madonna di San Simone", prestito eccellente della Galleria Nazionale delle Marche.

Sindaco e assessore però poi si sono incontrati con i rispettivi colleghi in Comune a Milano, quindi in riunione con il primo cittadino Beppe Sala e l’assessore Tommaso Sacchi. Infatti nell’ufficio del sindaco a Palazzo Marino, sede del Comune c’è stato momento di confronto, durante il quale i due primi cittadini hanno condiviso alcune considerazioni sulla realtà delle due città. "Dal nostro colloquio – racconta il Gambini – ho potuto constatare che grandi città come Milano spesso devono affrontare problematiche simili a quelle che viviamo anche noi quotidianamente. È stato un incontro molto piacevole. Il Sindaco Sala si è detto disponibile a collaborare insieme per realizzare altri progetti nel campo della cultura e non solo. Ci impegneremo a mantenere un dialogo tra le nostre Amministrazioni". Il pubblico milanese ha accolto con interesse e partecipazione la mostra, curata da Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari, che vede esposta all’interno di un elegante allestimento nella Sala Alessi, storico salone di rappresentanza del Comune di Milano, la pala d’altare del Barocci, proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche. Continua Gambini: "Ho apprezzato molto l’idea di una mostra diffusa sul territorio, progetto più ampio legato alle festività natalizie in cui si inserisce questa esposizione. Ringrazio il Direttore Gallo e la prof.ssa Massari per aver lavorato a questa collaborazione, che contribuisce a far conoscere la nostra città anche al di fuori dei nostri confini". Momenti di confronto anche tra l’assessore Lara Ottaviani e il collega meneghino Tommaso Sacchi.

"Abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa. L’esposizione dell’opera – commenta Ottaviani – è valorizzata da un bellissimo allestimento, che è un omaggio alla nostra città e al suo patrimonio monumentale. L’apertura a realtà vivaci e dinamiche come Milano offre una vetrina d’eccezione e rappresenta un forte stimolo alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico".

Francesco Pierucci