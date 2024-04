Atteso derby di semifinale tra Pesaro e Vuelle B

Partirà domenica alle ore 21 l’attesissimo derby di semifinale playoff tra il Pesaro Basket e la Vuelle B, che ha avuto la meglio in trasferta nella decisiva gara 3 ad Ascoli e si è qualificata così per affrontare i dominatori della regular season nel girone A. Dopo aver ribaltato il fattore campo andando a vincere ad Ascoli in gara 1, la VL B non era riuscita a sfruttare il match point cedendo agli ascolani e trovandosi costretta a tornare nel sud delle marche per l’atto decisivo. Gara 3 è stata una partita all’altezza delle cosiddette sfide da "win or go home". Cinque uomini in doppia cifra per guadagnarsi la semifinale, il migliore è Sorbini con 19. L’altra decisiva gara 3 che riguardava una formazione pesarese era la sfida tra Porto San Giorgio e il Bramante, anche questa in programma in trasferta; qui sempre rispettato il fattore campo, in gara 2 il Bramante aveva dato una bella lezione agli avversari, rifilandone una sconfitta da -29, dolorosa emotivamente se si gioca ogni quarantotto ore. E così è andata. Nel primo quarto Porto San Giorgio sembra sul pezzo, andando avanti sul 25-18, salvo farsi subito riprendere dalla squadra di coach Badioli, che all’intervallo comanda 35-39. Il divario aumenta al rientro in campo dagli spogliatoi, con i giovani pesaresi che conquistano il +9 al ‘30 e poi resistono all’ultimo tentativo di rimonta dei padroni di casa che si devono arrendere 71-79. Grande colpo per il Bramante, che si guadagna così la sfida contro la Giovane RobuR. Palla a due di gara 1, questa sera alle ore 21. Esce di scena dal tabellone playoff il Basket Vadese, anch’essa arrivata a gara 3 contro Basket Pedaso, che cede in trasferta nel secondo tempo dopo aver battagliato nei primi 20’. Infatti, dopo un primo quarto chiuso in svantaggio 20-12, la formazione reagisce e all’intervallo ritorna sotto 36-35, ma poi nel secondo tempo crolla e subendo un 37-22 di parziale termina qui la sua stagione.

Leonardo Selvatici