Aumentano le multe, gli incassi e gli agenti

Crescono i controlli stradali e le sanzioni da parte della polizia locale di Mondolfo, che nel 2024, rispetto ai 12 mesi precedenti, ha elevato 671 contravvenzioni in più, passando dalle 2.589 del 2023 alle 3.260 dell’anno terminato da poco. Un incremento coinciso anche con un incasso maggiore di oltre il 25,5%: dai 183.349 euro del 2023 ai 230.155 del 24. Decisamente più alto anche il numero dei punti decurtati sulle patenti, passati da 367 a ben 925.

Sono questi alcuni dei dati resi noti ieri dal commissario Ivan Donati, comandante della polizia locale mondolfese, durante la conferenza stampa con il sindaco Nicola Barbieri, l’assessore Raffaele Tinti e il commissario coordinatore Nazzareno Livi, per presentare i risultati ottenuti dal corpo e delineare gli obiettivi per il 2025.

"Risultati che dimostrano l’impegno costante da parte di tutto il corpo di polizia locale, che ringraziamo – hanno rimarcato il primo cittadino e l’assessore -. Per quest’anno, il proposito è quello di implementare ulteriormente i controlli e continuare a investire in risorse, formazione e tecnologie, come i varchi con i dispositivi di lettura targhe, per migliorare la sicurezza su tutto il territorio comunale e garantire un servizio sempre più vicino alle esigenze della comunità". La polizia locale di Mondolfo e Marotta, che si occupa di un territorio di circa 23 chilometri quadrati, in cui vivono 14.500 persone - che aumentano in modo considerevole durante l’estate, quando il movimento totale di turisti, nei vari mesi, supera quota 35mila - vanta 10 agenti più il comandante e per il periodo maggio-settembre è prevista l’assunzione a tempo determinato di altri 3 o 4 componenti.

Tornando alle cifre del 2024, va rimarcato che fra le sanzioni di polizia stradale, il numero maggiore riguarda le soste irregolari, che hanno toccato quota 2.772, seguite da quelle per velocità eccessiva (255), mancanza di revisione (52) e assenza di copertura assicurativa (12). Analogo all’anno precedente il numero degli incidenti rilevati, pari a 53, di cui 37 con lesioni alle persone e 16 con soli danni materiali. Sul fronte della polizia amministrativa (dove si contano, fra l’altro, 863 accertamenti anagrafici, 161 permessi Ztl e 1.268 notifiche), sono state elevate 53 sanzioni, contro le 46 del 2023, delle quali 12 per violazioni sul conferimento del rifiuti; 7 riguardanti la gestione degli animali d’affezione, come assenza di chip; e 8 a danno di pubblici esercizi. Per quanto riguarda poi le operazioni di polizia giudiziaria, si contano 9 denunce a piede libero, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza e 1 sotto l’effetto di stupefacenti; una per guida senza patente; 2 per reati ambientali; e 2 per resistenza a pubblico ufficiale.

Sandro Franceschetti