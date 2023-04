Auto contro ciclisti: 2 feriti

Paura ieri mattina per un gruppetto di ciclisti romagnoli. Erano le 11.30 circa, in viale Romagna, quando all’altezza dell’Iper Diverso un’auto gli è quasi piombata addosso tagliandogli la strada. Una brusca frenata del gruppo in volata e così due di loro sono volati a terra. Dall’asfalto ruvido e duro si è rialzato illeso un 51enne di Gabicce Mare mentre l’amico di pedalata, un 52enne di Cattolica, è stato trasportato in pronto soccorso a Fano dall’ambulanza del 118 subito intervenuta.

I due ciclisti, insieme ad altri colleghi (fortunatamente non coinvolti nella caduta) percorrevano infatti viale Romagna con direzione Ancona-Pesaro. Giunti all’altezza dell’Iper Diverso, un’autovettura, proveniente dal senso opposto, svoltava a sinistra, tagliandogli la strada. Alla guida di questa Polo, una 72enne di Fano, rimasta illesa. In particolare il primo ciclista è caduto a terra, pinzando i freni e scartando verso sinistra mentre il secondo è caduto sopra a quest’ultimo. Il terzo e il quarto ciclista invece sono riusciti a rimanere in piedi, illesi.

Da una prima ricostruzione della Polizia locale che sta effettuando gli accertamenti del caso sulla base dei danni riportati dai veicoli e dalle dichiarazioni dei coinvolti, nonché dei testimoni, pare che non ci sia stato vero e proprio impatto e che la caduta sia dovuta alla repentina manovra dell’auto condotta dall’anziana.