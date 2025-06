Autostrade: appello del sindaco Biancani a Salvini: "Cantieri fermi da 5 mesi. Vanno sbloccati i soldi"

"I cantieri di Società Autostrade sono fermi. I lavori sarebbero dovuti iniziare a dicembre 2024, ma ad oggi non si muove nulla. Perché?". In un video, divulgato sui propri profili social, il sindaco Andrea Biancani incalza il Ministero dei trasporti, guidato da Matteo Salvini perché la situazione si sblocchi. "Le opere sono ferme – spiega Biancani – perché il Ministero dei trasporti che dipende da Salvini non ha ancora fatto il Piano economico finanziario. Senza, Società Autostrade non può avviare le opere". I soldi ci sono – 170 milioni di euro secondo le ultime dichiarazioni fatte in occasione dell’inaugurazione a giugno 2024, di via Berlinguer, meglio nota come la circonvallazione di Muraglia –, ma non sono disponibili. Di quali opere si sta parlando? Di interventi importanti per migliorare la viabilità cittadina e che Società Autostrade dovrebbe fare per l’avvenuta realizzazione, dieci anni fa, della terza corsia autostradale. Ecco perché sono definite “compensative“. Nello specifico le opere che mancano all’appello visto che via Berlinguer è aperta sono "la circonvallazione di Santa Veneranda – cita Biancani nel video –; il raddoppio dell’Interquartieri; la Bretella Gamba, cioé la strada che collega la Montelabbatese con la vecchia Urbinate; il potenziamento da due a quattro corsie della strada Urbinate, dall’innesto della bretella Gamba all’attuale casello; la rotatoria di Borgo Santa Maria". Nel conto ci sarebbe anche il casellino sud, ma questo ha fin dall’inizio una tempistica diversa, quindi non rientra nel discorso fatto ieri dal sindaco.

Come si è arrivati a sapere che i soldi sono bloccati a Roma? "Non siamo stati a guardare – ha spiegato il sindaco –. Abbiamo inviato lettere di sollecito e grazie all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Curti, il 18 marzo 2025, è emerso che le opere sono bloccate per mancanza del Piano finanziario. Rivolgo l’appello a Salvini perché sblocchi la situazione. Voglio specificare che sulla base delle carte in mio possesso, Società Autostrade però potrebbe avviare i lavori per 70 milioni di euro perché si tratta di risorse già disponibili. Perché non inizia?".

Solidea Vitali Rosati