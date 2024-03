Banca di Pesaro. Il bilancio sorride: utile netto di 10 milioni

Quando i vertici di una banca, in sede di presentazione del bilancio, non la prendono alla larga partendo dalla globalizzazione e dalle difficoltà generali del mercato, ma entrano subito nella realtà concreta delle cifre che li riguardano, significa che siamo di fronte ad una "buona annata". E per rendersi conto che per che per la Banca di Pesaro il 2023 si sia chiuso rivestendo in pieno questi connotati, basta vedere le espressioni del suo presidente Massimo Tonucci e del suo direttore generale Paolo Benedetti di fronte alla stampa e ai mezzi d’informazione: le facce già parlano da sole, ma loro lo dicono anche a voce: "Siamo molto soddisfatti, continuiamo a crescere con giudizio". E anche i dati numerici parlano chiaro: utile netto di 9,8 milioni di euro, un attivo totale di 830 milioni, un patrimonio netto di 74 milioni che li pone nella fascia alta delle Bcc, 700 milioni di crediti netti alla alla clientela, una raccolta dalla clientela di 669 milioni di euro. Direttore e presidente di numeri importanti ne snocciolano altri, ma per quelli citati danno già il senso delle cose. A funzionare pare che si anche la dialettica operativa: il consiglio si discute e si valuta, si modifica e si decide sotto la guida del presidente, il direttore ha la bella capacità di creare interesse nei collaboratori (92 dipendenti in 10 filiali) che operano continuando a formarsi e ad aggiornarsi. Particolarmente significativo, rilevano i due dirigenti, è stato il fatto che gli impieghi del 2023 sono aumentati anche facendo la tara dell’aumento dei tassi. Il bilancio positivo di una banca del territorio come è e vuole essere Banca di Pesaro è un’ottima notizia anche per il territorio, a favore del quale l’istituto può continuare a portare avanti la sostanziosa opera di sostegno, appoggio e aiuto a famiglie e imprese. E’ questa la certezza che la coppia Tonucci – Benedetti vuole trasmettere e comunicare nei riguardi dell’attività della Banca di Pesaro.

f.b.