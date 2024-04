"Il signor Andrea Boccanera non associ la politica a Gulliver"

La presenza alle prossime elezioni di Andrea Boccanera, presidente di Gulliver, sta facendo perdere il sonno al resto degli associati. I quali, in continuazione, chiedono di distinguere la persona dal suo incarico. Ecco cosa ci scrive Valeria Gianni (foto), la vice presidente di Gulliver: "Letti gli articoli delle ultime settimane, sentito il parere del consiglio di amministrazione, nella mia qualità di vice presidente dell’associazione Gulliver e di garante della associazione, intendo precisare che la nostra comunità di anime speciali, svolge da tredici anni a questa parte le sue articolate attività (Botteghe /Bottegone del Riuso, Progetto “Altro Giro “ per installazione di giochi nei parchi comunali , installazione delle Free Library, Progetto “ Cambia il Finale” per dare una seconda vita agli oggetti donati, possibilità di poter effettuare ore socialmente utile a seguito di una giustizia riparativa, progetti e collaborazioni con scuole della città, servizio civile, collaborazione con servizi sociali, Fiera del riuso e spettacoli a tema ) nell’assoluto rispetto della collettività, delle sue regole, del prossimo, in modo autonomo e neutrale soprattutto da iniziative di carattere politico. Ci sentiamo in dovere perciò di dissociarci ufficialmente da ogni giudizio od esternazione di natura politica ad oggi (od in futuro) espressa a titolo esclusivamente personale dal signor Andrea Boccanera. Inoltre chiediamo che il nome di Gulliver non venga in alcun modo citato e/o usato in futuro per scopi diversi da quelli che ci

caratterizzano. Vi chiediamo cortesemente di non essere associati a nessuna iniziativa politica e di rispettare la nostra neutralità nel continuare a svolgere i progetti in essere a favore dei cittadini".