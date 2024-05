Bar Romeo a Pesaro, un'oasi culturale per artisti locali e non solo

Il Bar Romeo di via Mastrogiorgio 42 a Pesaro già da diversi anni si propone come un piccolo salotto culturale, offrendo ai suoi clienti e agli appassionati la rassegna “Arte e colazione“, patrocinata dal Comune con mostre di quadri, sculture, ceramiche e presentazioni di libri di poesia, narrativa, saggistica e incontri con gli autori stessi. Cosi, dice una nota, "il locale è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che, mentre fanno colazione, amano non solamente sfogliare i giornali, ma immergersi anche nell’atmosfera magica di un dipinto o in quella onirica di una poesia o in quella surreale di una novella. In questo ambiente anche le persone che non frequentano abitualmente né le gallerie né le biblioteche possono avvicinarsi, in maniera cordiale e familiare, alla cultura locale". La particolarità è che il Bar Romeo, infatti, offre l’opportunità di esporre i propri lavori ai pittori, agli scultori, agli scrittori e agli artisti in genere, pesaresi e non solo che altrimenti non troverebbero facilmente uno spazio per fare conoscere le proprie opere al pubblico. Fino al 16 espone l’artista pesarese Antonella Sanchini con la mostra “L’attesa“, visibile dalle 6 del mattino alle 16.