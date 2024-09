Bellocchi sarà smart con le ciclabili. Azienda dona i progetti al Comune

Servono piste ciclabili a Bellocchi Smart City. Techfem, azienda fanese bike friendly, ha donato al Comune un studio di fattibilità per la realizzazione di 5 percorsi ciclabili, per un totale di 9 km, da realizzare nella zona industriale di Bellocchi. Il progetto è stato consegnato all’Amministrazione comunale giovedì pomeriggio al cinema Gonfalone dove si sono tenuti i talk organizzati da Techfem, protagonista insieme al Comune della "Settimana europea della mobilità", che si conclude domani. "Il progetto – spiega Federico Ferrini, ceo di Techfem (foto, con il vicesindaco Loretta Manocchi), capofila del protocollo ‘Mobilità di Distretto’ con Profilglass, Fano Center, Ami-Adriabus, Aset e Fiab – è un ulteriore passo in avanti per collegare il centro città con la zona industriale di Bellocchi. I 9 chilometri di ciclabile non interessano solo l’area industriale ma anche la parte residenziale del quartiere: completano un anello che si connette con la I Strada, dove il Comune ha già previsto la zona 30, prosegue verso via Einaudi e via Toniolo e si collega con Chiaruccia". La mobilità sostenibile, in particolare lo spostamento in sicurezza casa-lavoro, è uno dei temi di Bellocchi Smart City – ai quali si aggiungono sicurezza, energia, gestione dei rifiuti, ambiente, qualità dell’aria – su cui spingono gli imprenditori per migliorare la zona industriale.

"Nata negli anni ‘60-‘70 – fa presente Ferrini – come artigianale e produttiva, l’area di Bellocchi ha nel corso degli anni assunto una connotazione ben diversa, con lo sviluppo delle attività commerciali, l’insediamento dei centri direzionali delle imprese e la presenza di un hotel. Serve un sforzo per la sua riqualificazione che risponda ai bisogni attuali e futuri delle imprese. La mobilità sostenibile non è il solo il tema al quale dare attenzione. Techfem ha anche dato vita insieme ad altre quattro aziende ad una comunità energetica rinnovabile e sta già installando i primi impianti fotovoltaici. Bellocchi Smart City vede coinvolta la Cna e l’Amministrazione comunale con il consigliere Luigi Scopelliti a cui il sindaco Luca Serfilippi ha affidato la delega alla Smart City.

Anna Marchetti