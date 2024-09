"Bene i rattoppi, un po’ si migliora"

"Io vado in bicicletta ogni giorno da Pantano fino al centro e al mare percorrendo la ciclabile – dice Carlo Pagliarini - ma passare in bici in via Mancini o via Menotti è un po’ complesso perché lo stato dell’asfalto non è proprio dei migliori. In via Mancini ci sono diversi avvallamenti dovuti proprio alle radici degli alberi che si trovano ai lati della strada e che rompono l’asfalto. Un problema che esiste da sempre. Poi sempre nella zona, ci sono altre strade che presentano qualche problema con il manto stradale, ad esempio nelle vie parallele a via Giolitti, come via Croce, via Ceccarelli e via Mattei. Devo dire però che negli ultimi tempi qualche rattoppo d’asfalto è stato messo, quindi

la situazione è almeno in parte migliorata".