Benedizione dei trattori a Montemontanaro. Tanti partecipanti

Lo scorso 8 dicembre, festa dell’Immacolata, come da tradizione a Montemontanaro davanti alla chiesa di san Marco si è svolta la benedizione dei trattori, nell’occasione con le bandiere della Coldiretti e presenti rappresentanti del Comune e di Montebello bio. Ha officiato il breve e semplice rito il parroco dei santi Pietro, Paolo, Marco e Severo, don Gabriele Micci (foto). Il sacerdote ha implorato la protezione della Madonna per il lavoro degli agricoltori, per la loro incolumità e anche per i raccolti. Erano presenti una ventina di trattori e praticamente tutti gli agricoltori del circondario, molti con famiglia al seguito. Hanno organizzato Giovanni Romiti e Rodolfo Castagni.

a. b.