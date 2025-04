Biancani: alta tensione coi Verdi. Arriva la commissione ecomafie. E Carrabs sfida il sindaco

"Martedì scopriremo chi ha ragione tra me e lui. Ma se ho ragione io, lui dovrà essere conseguente e chiedere la rimozione di Mauro Tiviroli da amministratore delegato di Marche Multiservizi". A parlare è Gianluca Carrabs, membro della direzione nazionale di Europa Verde, e il "lui" al quale fa cenno è il sindaco Andrea Biancani. Il riferimento a lunedì è invece dovuto al fatto che sarà il giorno in cui a Pesaro arriverà (salvo rinvii) la commissione parlamentare Ecomafia, quella che per mesi si è occupata del caso della discarica di Riceci. Arriverà con la relazione finale. Ed è su questa che Carrabs sfida Biancani. Il che conferma una cosa, cioè che la tensione tra i Verdi e il sindaco è andata oltre i livelli di guardia: c’è chi giura che Biancani starebbe valutando addirittura di mandare in frantumi l’alleanza togliendo la delega all’assessore Maria Rosa Conti. Lo dicono voci insistenti nel mondo della maggioranza, ma per ora non lo conferma ufficialmente nemmeno lo stesso Carrabs. "Ho avuto incontri con la segretaria regionale del Pd e con quella provinciale, ma nessuno me ne ha parlato". Di certo, però, Carrabs non cede di un centimetro nel muro contro muro sulla questione Marche Multiservizi con il sindaco, che da mesi è ormai diventato più ‘tiviroliano’ di Tiviroli: "La questione tra il mondo ambientalista e Marche Multiservizi è centrale, dalla gestione dell’acqua a quella dei rifiuti, ovviamente con particolare attenzione al caso dei tre milioni e mezzo di euro investiti nella società Aurora per la discarica. Martedì Biancani ufficializzerà l’aumento della Tari: voglio vedere come lo spiega ai cittadini". Insomma, se nessuno conferma ufficialmente la minaccia di Biancani di ‘rompere’ con i Verdi, i rapporti tra le parti sono ai minimi termini.

Di certo, all’interno della maggioranza si discute molto anche delle nomine che il sindaco sarebbe pronto a fare all’interno dell’azienda. L’ipotesi sul nuovo presidente al posto di Andrea Pierotti l’abbiamo fatta nei giorni scorsi: il nome è quello di Stefano Cioppi, ex direttore sportivo della Vuelle che si è dato alla politica, è stato eletto consigliere comunale nella lista di Biancani e ora potrebbe ritrovarsi appunto alla presidenza di Marche Multiservizi. Scenario che fa storcere il naso a molti, nel Pd e dintorni, perché in quel ruolo servirebbe qualcuno che abbia conoscenza della materia e autorevolezza politica, o almeno una delle due caratteristiche. Cioppi, che viene dal mondo dello sport, non ne ha nessuna. Con il rischio che si ritrovi anche lui in balìa dell’amministratore delegato, cioè il rappresentante di Hera. Insomma, dopo gli avvenimenti dell’ultimo anno e mezzo (caso stipendi e discarica), in molti si aspettano che gli enti pubblici, a partire dal Comune di Pesaro, siano in grado di farsi rappresentare al più alto livello possibile dentro Marche Multiservizi. Un altro nome in ballo è quello di Giampiero Bellucci, segretario comunale del Pd, che potrebbe entrare nel cda. La partita insomma è aperta e lo è su molti fronti. Tutti particolarmente caldi.

Roberto Fiaccarini