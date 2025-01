Bilancio di previsione approvato entro la fine dell’anno passato

Lo scorso 30 dicembre il consiglio comunale di Montefelcino ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025–2027. In particolare, non aumentano le tariffe per la mensa e il trasporto scolastici. Per Montefelcino si tratta – dice il sindaco Maurizio Marotesi – di "una giornata storica", perché finora non si era mai riusciti ad approvare il bilancio preventivo nei termini di legge, ricorrendo alle proroghe. L’approvazione nei termini sta permettendo al Comune – nota il sindaco – "di essere operativo sin dal primo giorno dell’anno nuovo"; in particolare la macchina amministrativa è messa nelle condizioni di impegnare senza limiti le risorse stanziate e "di lavorare da subito a pieno regime a progetti, servizi e opere pubbliche".

Commenta Marotesi: "Voglio condividere questo momento di soddisfazione con tutti gli uffici comunali, che pubblicamente ringrazio, e in particolare la responsabile del servizio finanziario, che ha lavorato incessantemente per la preparazione del bilancio con competenza e professionalità, ma anche tutti gli altri impiegati comunali, così come la nostra segretaria comunale e il revisore dei conti. Con questo bilancio di previsione approvato sono stati mantenuti tutti i servizi erogati alla cittadinanza senza aumenti delle tariffe per quanto riguarda la mensa e il trasporto scolastici e la scuola materna". Conclude: "Sarà un anno importante, nel quale si chiuderanno i lavori di alcune opere pubbliche già programmate e altre ancora saranno avviate; per quanto riguarda le manutenzioni, è stata destinata un’importante parte del bilancio agli interventi ordinari e straordinari, soprattutto su decoro urbano, pulizia strade e manutenzione verde pubblico".

a. bia.