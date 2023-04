Biolab, sale la protesta Manifestazione il 1° maggio E intanto Burioni attacca

Per il primo di maggio a Baia Flaminia, sotto la villa di Pavarotti, è stato programmato un incontro nazionale di protesta contro la realizzazione del biolabotorio alle spalle del palasport della Torraccia. Una questione, questa del biolaboratorio, che sembrava si fosse un po’ calmata dopo le rassicurazioni arrivate dalla direzione centrale di Perugia, ma così non è. Perché il comitato che si è creato contro il biolaboratorio ha mobilitato un po’ mezza Italia per cui arriveranno a questa manifestazione di protesta molto probabilmente qualche migliaia di persone. "Abbiamo in previsione, così mi dicono gli organizzatori – dice la consigliera comunale Lisetta Sperindei –, anche un corteo il cui itinerario ancora non sappiamo. Ma abbiamo anche avvisato le forze dell’ordine perché vogliamo che sia una protesta regolare e pacifica, sperando che non si infiltrino degli esagitati".

Una situazione comunque che sta crescendo, quella contro la costruzione di un nuovo biolab dietro il palasport. "Chi c’è dietro e cosa faranno in questo centro non si sa – continua la Sperindei – ma a Sigonella ed anche a Trieste (la giurisdizione è dell’Onu, ndr) ci sono strutture dove è assolutamente vietato entrare. Perché?".

Intanto il comitato contro il biolaboratorio alla Torraccia ha presentato reclamo alla presidenza della Repubblica, atto comunque ‘stoppato’ dall’amministrazione comunale che a sua volta ha presentato ricorso al Tar. Una situazione difficile sulla quale entra – e non è la prima volta – anche il virologo Roberto Burioni docente al San Raffaele di Milano e conosciuto al grande pubblico televisivo. Lo studioso che ha fatto le superiori a Pesaro ed in città ha tanti amici (aveva anche una band, ndr), infatti scrive su questo raduno di Baia Flaminia: "La ricerca scientifica potrebbe essere sul punto di metterci a disposizione nuove terapie contro il cancro fino a poco fa inimmaginabili. Però c’è che chi il primo di Maggio prende un pullman da Milano per impedire l’apertura di un laboratorio di ricerca a Pesaro".

La vendita del terreno, per 500mila euro, comunque non è stata ancora rogitata dal notaio.