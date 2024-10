Bocce Al via a Fano i campionati italiani sitting, standing e Dir

Si parte. Da oggi a domenica la città di Fano ospiterà i Campionati italiani Sitting, Standing e DIR di bocce. Alla Bocciofila "La Combattente" saranno 160 gli atleti paralimpici nelle categorie per atleti con disabilità fisiche e in quelle per atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Tredici le regioni italiane rappresentate e cinquanta le società. Undici i titoli tricolori in palio: DIR nei Livelli A, B, C e C21 sia nell’individuale che nella coppia, nei Sitting individuale e coppia, negli Standing individuale. Nutrita e ambiziosa la compagine marchigiana che conta 33 atleti al via, la maggior parte dei quali si cimenterà nelle categorie DIR (disabili intellettivo-relazionali). Sono otto le società marchigiane rappresentate: Anthropos Civitanova, Combattente Fano, Metaurense Calcinelli, Sambenedettese, San Cristoforo Fano, Spazio Stelle Monsampolo, Tolentino e SO Urbino. Teatri dell’evento, insieme alla Bocciofila "La Combattente" (che con questa manifestazione corona i festeggiamenti per il proprio centenario), anche altri quattro bocciodromi del Fanese in cui si disputeranno le fasi eliminatorie: San Cristoforo Fano, Marotta, Lucrezia e Metaurense Calcinelli, tutti perfettamente attrezzati e rimessi a nuovo appositamente per l’occasione.

Alle finali di domenica 20 (inizio ore 9 alla Combattente), in accordo e in collaborazione con l’Ente "Carnevalesca", sarà presente la maschera simbolo del carnevale di Fano detta "El Vulon" accompagnata dalla banda caratteristica della "musica arabita". La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Fano e dell’Assemblea Legislativa delle Regione Marche. Una bella occasione per la città di promuovere se stessa e di fare turismo sportivo al di fuori del tradizionale periodo estivo. E’ la seconda volta in due anni che le Marche e la provincia di Pesaro-Urbino ospitano un evento nazionale di bocce dopo i Campionati italiani juniores del 2023 a Pesaro.

l. d.