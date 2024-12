Borse di studio ai ragazzi da RivieraMutua

Si è tenuta sabato scorso, al Teatro della Regina di Cattolica, la 19ª Edizione della Borsa di Studio “Guido Paolucci“ e Premio “Giovani Talenti“, organizzata da RivieraMutua, braccio operativo di RivieraBanca per la mutualità nel territorio tra Romagna e Marche. L’importo complessivo assegnato per le borse di studio, che coinvolgono oltre 40 Comuni tra Romagna e Marche, è di 36.500 euro.

Tra gli studenti premiati, nella nostra provincia le borse di studio sono state assegnate a 33 ragazzi. Per le scuole secondarie di primo grado si tratta di: Giacomo Agostini, Istituto Comprensivo Statale Pirandello di Pesaro; Elisa Bastianelli, Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Pesaro; Elia Bologna, I.C.S. Pian Del Bruscolo; Edoardo Broccoli, G. Lanfranco Gabicce Mare; Filippo Buscaglia, Istituto Comprensivo Galilei di Pesaro; Agostino Farinelli, Scuola Secondaria di I grado “Enrico Campanini – La Nuova Scuola“ di Pesaro; Amanda Foglietta, ICS “Giovanni Paolo II“ di Vallefoglia – Scuola Sec. I Grado “G. Pascoli“ Tavullia; Greta Litrico, Istituto Comprensivo di Montelabbate; Filippo Magi, Istituto “A. Olivieri“ di Pesaro; Angela Malavolta, ICS “Giovanni Paolo II“ di Vallefoglia - Scuola Sec. I Grado Sant’Angelo in Lizzola; Riccardo Marchionni, I.C. Pesaro Villa Martino; Federico Marcolini, G. Lanfranco Gabicce Mare; Bianca Pozzi, Istituto Comprensivo Statale Pirandello di Pesaro; Benedetta Prascina, I.C. Gaudiano di Pesaro; Giovanni Rossoni, Istituto Statale Comprensivo “Giacomo Leopardi“ di Pesaro; Dalila Tamborini, Istituto Comprensivo di Montelabbate. Per le scuole secondarie di secondo grado i premiati sono: Katia Betti, Liceo Artistico Mengaroni; Ester Bravin, Liceo Classico “Gian Luigi Storoni - La Nuova Scuola“; Giulia Carloni, Riccardo Lorenzi, Sara Righi e Greta Cavalli, Liceo Terenzio Mamiani; Francesca Celano, Liceo Scientifico “Enzo Piccinini - La Nuova Scuola“; Artiom Cepoi, Chiara Odierna e Annalisa Vichi, IPSIA Benelli; Giulia Fuligna, IPSSAR “S.Marta“; Giovanni Gaudenzi, Andrea Maffei e Aldina Gogic ITET Bramante – Genga; Matteo Giovagnoli e Giulia Manoni, Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi“; Lorenzo Pucci, Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico “G. Marconi“.