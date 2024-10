Burioni non si fida: "Uso repellente anti-Dengue"

Il virologo Roberto Burioni ieri era a Pesaro per una conferenza non aperta al pubblico. Nella mattinata sul suo profilo Fb ha scritto: "Ho paura della Dengue? No. Non rinuncerò alla conferenza, però prenderò delle precauzioni. Utilizzerò sulla pelle che non è coperta dagli abiti (mani, faccia e via dicendo) un repellente che contenga almeno il 25% di Deet come principio attivo che mi proteggerà con dimostrata efficacia per diverse ore. Tutti gli altri, in particolare quelli ‘naturali’, o non funzionano, o funzionano per pochi minuti. In questo modo sono ragionevolmente sicuro di non correre rischi inaccettabili. Però, siccome è meglio non tentare la sorte, dopo la conferenza invece di rimanere a Pesaro, dormire nella mia bella casa davanti al mare e magari andare a cena con amici, me ne riparto subito verso lidi più sicuri, in attesa di tempi migliori...".