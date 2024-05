Carlo Iacomucci e Maria Grazia Focanti, un percorso per l’arte

Il paradiso della Land Art del Furlo si arricchisce di un’altra opera prestigiosa. Carlo Iacomucci (foto sopra) e Maria Grazia Focanti (foto sotto) hanno, infatti, dipinto un pannello per la Casa degli Artisti del Furlo dal titolo “Impossibile paesaggio in libertà“, che andrà ad arricchire il parco di opere già presenti. L’opera, realizzata in loco in cemento leggero delle dimensioni di un metro per due, entrerà a far parte del “Cammino di Sant’Anna“ che nasce nel piccolo borgo di Sant’Anna, all’interno della Riserva della gola del Furlo, promosso e curato da Andreina De Tomassi e Antonio Sorace. Il sentiero, realizzato su un precedente tratturo, si snoda dentro un bosco fiorito tra acacie e rose. Si tratta di un’opera collettiva nata alcuni anni fa e che ha visto la partecipazione di molti artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Sul sentiero si può camminare a piedi scalzi, immersi nei profumi del bosco, osservando e fruendo delle diverse opere. Ogni artista ha lasciato il proprio segno, usando la propria tecnica, con sperimentazioni tra pittura e scultura. Iacomucci e Focanti hanno realizzato una delle 20 pedane necessarie a completare le 100 piazzole del cammino. Il progetto, che sarà inaugurato il 7 settembre 2024, è inserito nelle manifestazioni di Pesaro capitale della cultura 2024. La Casa degli Artisti del Furlo è un museo a cielo aperto inserito in un ambiente incontaminato. Promuove l’arte sostenibile e la bellezza come necessità e bene comune.

Andrea Angelini