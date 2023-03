Carnevale, siamo agli ultimi fuochi A Villa Fastiggi finalmente i carri

di Luigi Diotalevi

Dopo tre anni, a causa della pandemia e dopo il rinvio della settimana scorsa per il maltempo che imperversava con pioggia e vento, oggi, domenica 5 marzo, dalle ore 15, finalmente torna la grande sfilata del Carnevale di Villa Fastiggi organizzato dall’omonima Carnevalesca con in testa il presidente Carlo Schiaratura, che anche l’altra sera, insieme ad una trentina di volontari, era nel capannone, preso in affitto, a dare gli ultimi ritocchi ai carri che sfileranno lungo le strade del popoloso quartiere con punto centrale la piazza Lombardini davanti al Circolo Arci.

In effetti fino al 2019, in occasione dell’ultima edizione, il Carnevale di Villa Fastiggi si svolgeva il martedì grasso, ma gli organizzatori, da quest’anno hanno optato per una domenica di Quaresima coinvolgendo tanta gente. Infatti parteciperanno ben 10 allegorie ed aprirà la sfilata il carro: "La natura amica è il bene prezioso della vita", con il trenino della della scuola infanzia Alice rappresentato da ortaggi e frutta; poi la sfilata di figuranti a piedi: "An di ch’annè bon" delle parrocchie San Pietro in Calibano e Cattabrighe; quindi il carro "Inset a San Pitre" che rappresenta un prato con tanto di alveare, api, farfalle, coccinelle e altri insetti utili; poi "Ops...non è Natale" con il sottotitolo "Asem arrivet lung" che la dice lunga sul tema; quindi l’allegoria: "Pac man su Ape Piaggio" del gruppo famigliare del famoso videogioco.

Ancora un carro della Carnevalesca: "Non ve regghe più" lo dice la terra come grido, sporcata e sfruttata al limite del crollo; poi la sfilata dei figuranti a piedi "C’era una volta nel bosco" della parrocchia San Carlo Borromeo che ha vinto la gara per le sfilate a piedi al Carnevale dei Ragazzi di Pesaro; poi il quinto carro della Carnevalesca di Villa Fastiggi: "Tsi de Pesre se…" una parodia sugli sport.

Partecipa anche il carro del gruppo Montecchio e Montrelabbate intitolato "Il mondo dei sogni fra paure e desideri" e chiude la sfilata di figuranti: Ju Box con musica a gò gò del Gruppo di Gabicce. Naturalmente è previsto un grande lancio di dolciumi e distribuzione di brulè e cioccolata calda.