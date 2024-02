Carta famiglia 2024. Sconti e agevolazioni. Via alle domande: "Un aiuto concreto"

Sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali; esenzione della retta dell’asilo per il quarto figlio e per i figli in affido; ingresso gratuito in alcuni musei; sconti sulle tariffe di abbonamento ai parcheggi e su prestazioni mediche specialistiche. Tante sono le funzionalità della nuova Carta Famiglia che, da giovedì, ha sostituito la tessera verde (la Card Famiglia 2023 non più valida), e per cui sono aperte le nuove domande. La Carta Famiglia è disponibile gratuitamente per le famiglie numerose con un valore Isee pari o inferiore a 25mila euro; con figli minori in condizione di disagio socio-economico in carico al servizio sociale professionale, con un minore di 26 anni in condizioni di disabilità; con un minore in affido o adozione.

"Felici di dare inizio a questa nuova edizione di uno strumento di aiuto alle necessità quotidiane delle famiglie con figli - dice l’assessore Luca Pandolfi -. Per il 2024 la Carta si rinnova, mantenendo il suo obiettivo di vicinanza alla comunità a cui contribuiscono farmacie, Coop, Pesaro Parcheggi, Ordine dei medici, degli psicologi, esercenti e associazioni sportive".

La nuova Carta Famiglia, inoltre, passa dal colore verde al blu, e per richiederla basta compilare il modulo on-line disponibile nel sito del Comune o fare richiesta scrivendo una mail al Centro per le Famiglie di Pesaro, posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it o rivolgendosi, negli orari di apertura, allo Sportello Informafamiglie. Servono: documento di identità, eventuale permesso di soggiorno e, per le famiglie numerose, copia dell’Isee. La carta verrà recapitata tramite posta ordinaria ma si puà anche ritirare al Centro per le famiglie. Info: Centro per le Famiglie, via Petrarca 34, lunedì e venerdì 9.30-12.30, mercoledì 15-18 (tel. 0721.387384; 351.9701317; mail:posta.famiglia@comune.pesaro.it).