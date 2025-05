Caserma pompieri a Case Bruciate. Il quartiere per ora non si sbilancia: "Bella notizia". "Sì, ma le sirene?"

Dopo circa vent’anni di attesa, i Vigili del Fuoco di Pesaro avranno finalmente una nuova caserma. Difficile stabilire ancora le tempistiche entro cui la nuova struttura sarà realizzata e potrà essere operativa, visto che è di questi giorni l’annuncio della scelta del terreno in cui potrà essere edificata, individuato a Case Bruciate. Un’area di proprietà regionale, dell’Ast di Pesaro Urbino, che si trova poco dopo l’ingresso dell’autostrada.

Il 3 giugno, come annunciato dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, si terrà proprio in città la firma del protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’Interno dell’area dove sorgerà la nuova caserma. Poi, una volta che sarà completata l’acquisizione del terreno individuato, si procederà con la progettazione della nuova struttura ed in base al progetto definitivo, si provvederà alla realizzazione. Ancora prematuro anche definire che cosa accadrà nell’area dove si trova l’attuale caserma, che oggi si trova sulla statale Adriatica.

"Realizzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Pesaro è una priorità e di concerto con tutti gli enti coinvolti abbiamo lavorato per l’individuazione di un’area che fosse idonea e ben collegata – dice Francesco Acquaroli -. Un obiettivo centrato che pone fine ad una questione annosa per la città, per consegnare ai vigili una caserma adeguata ed efficiente e sicuramente migliori spazi e condizioni per operare. Vogliamo procedere spediti alla consegna dell’area e il protocollo d’intesa che firmeremo la prossima settimana insieme al Sottosegretario Emanuele Prisco e al Sindaco traduce operativamente e concretamente il lavoro svolto finora e apre alle successive fasi di progettazione".

Intanto il Quartiere di Case Bruciate si prepara ad accogliere l’arrivo della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, come spiega il presidente di Quartiere, Fabio Zaffini: "Il consiglio di Quartiere – spiega – ha accolto positivamente la notizia della realizzazione della nuova struttura a Case Bruciate. Ovviamente si tratta di un annuncio arrivato da pochi giorni, quindi dovremo poi capire meglio e verificare i dettagli di quella che sarà la nuova struttura. Essendo una decisione della Regione – aggiunge - i consiglieri di opposizione di Ascoltiamo Pesaro, Carlos Mayorga e Gaetano Blandini, hanno subito informato tutto il consiglio e siamo rimasti tutti contenti per questa notizia". Qualche residente si mostra però un po’ scettico, perché la nuova caserma, anche se non sarà realizzata troppo vicino al centro abitato, potrebbe creare qualche disagio a causa dell’inevitabile suono delle sirene accese nel momento in cui scatteranno le emergenze. Cioè nell’arco di 24 ore su 24. Le stesse proteste che avevano manifestato nel tempo alcuni residenti della zona Tombaccia, dove si trova la vecchia caserma.

Alice Muri