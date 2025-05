Causa incidente. Picchia i militari. Arrestato

Ha dato in escandescenze all’interno della caserma dei carabinieri di Montecchio ed è stato arrestato. È quanto accaduto lunedì sera quando un cittadino marocchino è stato portato in caserma dopo aver provocato un incidente nel quale è rimasto coinvolto solo la propria auto. I carabinieri, intervenuti dopo lo schianto, gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test e al drug test per verificare le sue condizioni psicofisiche ma lui si sarebbe rifiutato. Di fronte alla possibilità del ritiro della propria patente di guida, però, avrebbe perso la tramontana prendendosela con i militari. E quindi sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina in tribunale a Pesaro si è celebrata l’udienza di convalida e la direttissima.