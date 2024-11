Cavalcaferrovia sulla statale: lavori al via

Ieri lo smottamento causato dalle ultimissime piogge all’altezza del cavalcaferrovia sulla Statale 16, era ancora transennato. Di uomini a lavoro neanche l’ombra. "Abbiamo già chiesto la somma urgenza – spiega l’assessore Mila Della Dora (foto) – e martedì, in giunta abbiamo deliberato per l’affidamento dei lavori. Individuata la ditta si partirà con la messa in sicurezza: l’obiettivo è di riaprire interamente la strada prima possibile". Sempre martedì in giunta, illustrate da Della Dora, sono state presentate due delibere: "La prima da 110mila euro di lavori servirà a coprire gli interventi di manutenzione straordinaria del pilastro nella piazza coperta del Centro direzionale Benelli – conclude Della Dora –. E la seconda, con circa 100mila euro, dà copertura all’intervento di messa in sicurezza del movimento franoso verificatosi, lato monte della strada statale 16".