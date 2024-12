"Cenone a casa, è la mia scelta"

"Nella vita sono un web designer, ossia faccio siti web. Il mio Capodanno sarà in casa, con amici di amici, penso sia la soluzione migliore. È economico, divertente e sicuro. Siccome lavoro a Bologna, è bello tornare, essendo fuori sede, nella cara e materna Pesaro per queste feste. Per il mio carattere la situazione migliore è proprio quella della familiarità di una casa e, soprattutto, non voglio prendere freddo in piazza. Lavorando quasi tutto il giorno, infatti, posso solo organizzarmi tramite i miei amici e quindi non ho avuto modo di aggiornarmi sulle novità pesaresi. Oltretutto, quest’anno, non sento molto lo spirito natalizio in città: sarà l’età che incombe!"