Cento chilometri di sfide. Al Ranch di Valentino duellano i campioni. Pecco pronto al decollo

Oggi e domani al Ranch di Valentino Rossi, torna ‘La 100 KM dei Campioni’, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Oltre al Dottore, a sfidarsi sullo sterrato della pista di Tavullia, ci saranno i piloti della VR46 Academy, quelli del Motomondiale, della Superbike, i ragazzi della JuniorGP e del Civ (Campionato italiano velocità).

Nella giornata di ieri tutti i campioni erano già arrivati al Ranch per le prove libere, accolti dal padrone di casa. Oltre a Valentino sono 45 i partecipanti alla gara, come ha annunciato lo stesso Dottore. Tra loro Francesco "Pecco" Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e il fratello di Valentino, Luca Marini. Sempre dalla MotoGp scenderanno in pista Pedro Acosta, Augusto Fernandez e Miguel Oliveira. Dalla Moto2, i piloti Manuel Gonzalez, Xavier Artigas, Diogo Moreira, Ivan Ortola e dalla Moto3, Luca Lunetta, Tatsuki Suzuki, Jose Antonio Rueda, Stefano Nepa e Matteo Bertelle. Insieme a correranno al Ranch anche i campioni della Superbike Nicolò Bulega, Dominique Aegerter, Andrea Locatelli, Tito Rabat e Ryan Vickers. Con loro anche Lorenzo Baldassarri (Supersport), Elia Bartolini (Supersport 300), James Douglas Beach (MotoAmerica), Marco Belli (Flat Track), Federico Caricasulo (Supersport), Mattia Casadei (MotoE), Thomas Chareyre (Supermotard), Davey Todd (Superstock 1000 e TT), Michael Dunlop (Tourist Trophy), Filippo Farioli (Supersport), Federico Fuligni (Supersport), Filippo Fuligni (MotoAmerica), Matteo Gabarrini (Premoto3), Sammy Halbert (Flat Track), Kurvinen Lasse (Flat Track), Andrea Mantovani (MotoE), Andrea Migno (ex Moto3), Luca Ottaviani (CIV), Mattia Pasini (ex Moto2), Matteo Patacca (CIV), Gautier Paulin (Motocross), Alberto Surra (CEV Moto2) e Neave Tim (BSB British Superbike).

Quattro i turni di prove libere che si sono tenute ieri al Ranch, come spiega lo stesso Valentino Rossi attraverso i suoi canali social, al termine della sessione: "Il primo giorno di prove libere è stato molto bello e tutti i piloti si sono divertiti. Quest’anno il livello è molto alto, siamo tutti veloci e molto vicini con i tempi, quindi sono convinto che sarà davvero una bella gara. Domani (oggi, ndr.) – aggiunge – ci saranno altre prove libere, poi le prove ufficiali per lo schieramento di partenza e la sera si terrà l’Americana (gara ad eliminazione)".

Nella giornata di sabato si terrà poi "La 100 Km dei Campioni", una gara in coppia che prevede in totale 50 giri, con cambio pilota ogni 5 giri. A trionfare nell’ultima edizione sono stati Valentino Rossi e Luca Marini. Chi riuscirà quest’anno a battere i campioni in carica?

Alice Muri